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Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхи Роберто не смог договориться с «Барселоной»

17 Февраля 2022 • 13:13 Комментировать

Агент полузащитника Серхи Роберто так и не смог договориться с руководством каталонской «Барселоны» по новому контракту. Соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» истекает в конце нынешнего сезона.

Согласно данным Diario Sport, все движется к тому, что Серхи покинет «Камп Ноу» по завершении нынешнего сезона. В составе каталонского коллектива Роберто выступает с 2013 года.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к опытному испанцу со стороны нескольких топ-представителей английской Премьер-лиги.

В этом сезоне хавбек забил два гола и сделал один ассист в девяти матчах Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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