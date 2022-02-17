Серхи Роберто не смог договориться с «Барселоной»

Агент полузащитника Серхи Роберто так и не смог договориться с руководством каталонской «Барселоны» по новому контракту. Соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» истекает в конце нынешнего сезона.

Согласно данным Diario Sport, все движется к тому, что Серхи покинет «Камп Ноу» по завершении нынешнего сезона. В составе каталонского коллектива Роберто выступает с 2013 года.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к опытному испанцу со стороны нескольких топ-представителей английской Премьер-лиги.

В этом сезоне хавбек забил два гола и сделал один ассист в девяти матчах Ла Лиги.