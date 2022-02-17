В «ПСЖ» смирились с уходом Мбаппе в «Реал»

Похоже, нападающий Килиан Мбаппе все же продолжит карьеру в мадридском «Реале». Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи окончательно смирился с уходом звездного игрока и больше не намерен предпринимать попытки удержать его.

Таким образом, 23-летний футболист присоединится к «королевскому» клубу в конце сезона, рапортует Marca. Килиан достанется «Реалу» бесплатно, поскольку его контракт с французским грандом истекает в июне.

Стоит отметить, что «ПСЖ» и «Реал» являются соперниками по 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче, состоявшемся в Париже, хозяева отпраздновали победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Мбаппе в компенсированное время.