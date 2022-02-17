Работы по модернизации стадиона «Вильярреала» могут начаться ещё до конца сезона

«Вильярреал» готов объявить о планах по модернизации своего стадиона «Эстадио де ла Черамика», первоначально работы должны были начаться еще в 2016 году, но были отложены в силу финансовых причин.

Модернизация не ставит своей целью увеличение количества мест, оно останется прежним, но будет чуть увеличено расстояние между зрительскими местами, а также установлена крыша над неприкрытыми на данный момент участками арены.

На время проведения работ «Вильярреалу» придется искать другой стадион для проведения домашних игр. Как сообщает Football Espana, наиболее вероятным в таком случае представляется вариант со стадионом, на котором выступает валенсийский «Леванте».