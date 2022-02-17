Симеоне заявил, что проведёт серьёзную беседу с игроками после поражения от «Леванте»

Диего Симеоне так и не удается вытащить мадридский «Атлетико» из игрового кризиса – в среду «матрасники» снова потеряли очки в чемпионате Испании, минимально уступив «Леванте» с последнего места турнирной таблицы.

После финального свистка аргентинский тренер заявил, что собирается серьезно поговорить с подопечными о сложившейся ситуации.

«Сегодня спокойно поедем по домам, а завтра уже уделю некоторые время, чтобы сказать, что я думаю. Посмотрим, каковой будет реакция. Мы упустили прекрасную возможность и теперь снова ухудшили наше положение в борьбе за зону Лиги чемпионов», - прокомментировал Симеоне на послематчевой пресс-конференции.