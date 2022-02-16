Мелеро установил рекорд «Леванте», забив сразу трём «китам» испанского чемпионата

Громкой сенсацией завершился отложенный матч 21-го тура чемпионата Испании. Аутсайдер «Леванте», который до этого одержал лишь одну победу в двадцати трех матчах, обыграл в гостях чемпиона страны - мадридский «Атлетико». Единственный мяч записал на свой счет 28-летний полузащитник Гонсало Мелеро. Для него это был лишь второй мяч в сезоне. А вот в прошлом сезоне Мелеро забил семь раз, и однажды сделал это в ворота «Барселоны».

Наконец, в сезоне 2019/2020 Мелеро поразил ворота «Реала», и, таким образом, стал единственным игроком в истории скромного клуба, который сумел поразить в его форме ворота всех трех грандов испанского футбола.