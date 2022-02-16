«Атлетико» опозорился в домашнем матче против «Леванте»

В единственном матче Ла Лиги в среду чемпионы из «Атлетико» играли против «Леванте», который в 23 матчах победил лишь однажды. Мадридцы удивили отсутствием ударом в створ ворот до 90+6 минуты и могли надеяться только на отмененный системой ВАР пенальти. Перед финальным свистком Анхель Корреа все же забил, но гол не засчитали из-за фола.
У гостей Хорхе де Фрутос упустил пару отличных моментов, а на 54-й минуте Гонсало Мелеро со средней дистанции расстрелял ворота.
«Атлетико» делит четвертое место с «Барселоной», его соперник - все так же на дне таблицы.
Протокол игры
|54'Мелеро Гонсало (0:1)
Облак Ян•Льоренте Маркос•Савич Стефан • 85'Хименес Хосе•Мандава Рейнилду 78' (Эррера Эктор ( 78') •Де Пауль Родриго 26' 65' (Врсалько Шиме ( 65') •Кондогбия Жоффрей•Коке Хорхе 65' (Фелиш Жоау ( 65') •Лемар Тома 78' (Лоди Ренан ( 78') •Корреа Анхель•Кунья Матеус 65' (Суарес Луис ( 65')
Запасные: Manu Lama•Мартин Карлос•Лекомт Бенжамен
Карденас Дани•Мирамон Хорхе • 85'Робер Пьер•Дуарте Оскар•Касерес Мартин•Сон•Мелеро Гонсало 89' (Вукчевич Никола ( 89') •Пепелу 70' 89' (Коке Хорхе II ( 89') •Барди Энис 62' (Малса Микаэль ( 62') •Де Фрутос Хорхе 68' (Моралес Луис ( 68') •Рохер Марти 68' (Гомес Даниэль ( 68' ) 76'
16 февраля. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
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