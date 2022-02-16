«Атлетико» опозорился в домашнем матче против «Леванте»

В единственном матче Ла Лиги в среду чемпионы из «Атлетико» играли против «Леванте», который в 23 матчах победил лишь однажды. Мадридцы удивили отсутствием ударом в створ ворот до 90+6 минуты и могли надеяться только на отмененный системой ВАР пенальти. Перед финальным свистком Анхель Корреа все же забил, но гол не засчитали из-за фола.

У гостей Хорхе де Фрутос упустил пару отличных моментов, а на 54-й минуте Гонсало Мелеро со средней дистанции расстрелял ворота.

«Атлетико» делит четвертое место с «Барселоной», его соперник - все так же на дне таблицы.