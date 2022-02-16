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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» опозорился в домашнем матче против «Леванте»

16 Февраля 2022 • 22:57 Комментировать
Атлетико М
0:1
Леванте
окончен

В единственном матче Ла Лиги в среду чемпионы из «Атлетико» играли против «Леванте», который в 23 матчах победил лишь однажды. Мадридцы удивили отсутствием ударом в створ ворот до 90+6 минуты и могли надеяться только на отмененный системой ВАР пенальти. Перед финальным свистком Анхель Корреа все же забил, но гол не засчитали из-за фола.

У гостей Хорхе де Фрутос упустил пару отличных моментов, а на 54-й минуте Гонсало Мелеро со средней дистанции расстрелял ворота.

«Атлетико» делит четвертое место с «Барселоной», его соперник - все так же на дне таблицы.

Протокол игры  
Атлетико М 0:1Леванте
  54'Мелеро Гонсало (0:1)
Облак ЯнЛьоренте МаркосСавич Стефан   85'Хименес ХосеМандава Рейнилду  78' (Эррера Эктор (  78') Де Пауль Родриго   26'  65' (Врсалько Шиме (  65') Кондогбия ЖоффрейКоке Хорхе  65' (Фелиш Жоау (  65') Лемар Тома  78' (Лоди Ренан (  78') Корреа АнхельКунья Матеус  65' (Суарес Луис (  65')
Запасные: Manu LamaМартин КарлосЛекомт Бенжамен
Карденас ДаниМирамон Хорхе   85'Робер ПьерДуарте ОскарКасерес МартинСонМелеро Гонсало  89' (Вукчевич Никола (  89') Пепелу   70'  89' (Коке Хорхе II (  89') Барди Энис  62' (Малса Микаэль (  62') Де Фрутос Хорхе  68' (Моралес Луис (  68') Рохер Марти  68' (Гомес Даниэль (  68'   76')
Запасные: Roberto Antonio LealMarc PubillКлерк КарлосАйтор ФернандесКантеро АлехандроPablo Cunat
16 февраля. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

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окончен Атлетико М 0:1 Леванте 1.27 5.70 12.00
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