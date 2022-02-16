Флорентино Перес уже обдумывает увольнение Карло Анчелотти. Правда, если итальянец и лишится работы, то уже по завершению текущего сезона.

Как сообщает испанский Sport, во вторник вечером на фоне преимущества «ПСЖ» на поле в матче Лиги чемпионов Пересу стало понятно, что Анчелотти является не тем тренером, который будет строить новый «Реал». Флорентино хочет пригласить более современного специалиста. В его шорт-листе находятся Маурисио Почеттино и Юрген Клопп.

Отмечается, что Карло Анчелотти изначально был экстренным решением для «Реала» после ухода Зинедина Зидана. Он не являлся фаворитом Флорентино Переса, но на рынке было не так много свободных тренеров.