Алехандро Гомес: «Я не планирую покидать «Севилью»

Полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес заявил, что не собирается покидать свой нынешний клуб по окончанию сезона. Напомним, что ранее пресса активно связывала аргентинца с возвращением в Италию, где игрок ранее выступал за «Аталанту».

«Я не собираюсь покидать «Севилью». Мой агент Рисо приехал в город на мой день рождения, не более. Я очень счастлив здесь и действительно наслаждаюсь», – заявил Гомес в своём недавнем интервью.

Отметим, что вчера также появлялись слухи о возможном обмене Гомеса на полузащитника «Ромы» Брайана Кристанте. Предполагалось, что аргентинец недоволен жизнью в Испании и хочет вернуться в Серию А.