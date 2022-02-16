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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алехандро Гомес: «Я не планирую покидать «Севилью»

16 Февраля 2022 • 15:14 Комментировать
Эспаньол
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Севилья
3.55 3.20 2.18
20.02 16:00
Полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес заявил, что не собирается покидать свой нынешний клуб по окончанию сезона. Напомним, что ранее пресса активно связывала аргентинца с возвращением в Италию, где игрок ранее выступал за «Аталанту».
 
«Я не собираюсь покидать «Севилью». Мой агент Рисо приехал в город на мой день рождения, не более. Я очень счастлив здесь и действительно наслаждаюсь», – заявил Гомес в своём недавнем интервью.
 
Отметим, что вчера также появлялись слухи о возможном обмене Гомеса на полузащитника «Ромы» Брайана Кристанте. Предполагалось, что аргентинец недоволен жизнью в Испании и хочет вернуться в Серию А.
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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Алехандро Гомес
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