​Президент «Бетиса» рассказал, за сколько «Барселона» может купить Фекира

Ходят слухи о том, что на радаре «Барселоны» находится полузащитник Набиль Фекир, выступающий за «Бетис». По поводу этой информации высказался Анхель Аро, который занимает должность президента «огурцов».

«Наблюдать за игрой Фекира – зрелище. «Барселона»? Надеюсь, Фекир пробудет здесь как можно дольше. В его контракте есть пункт о возможности выкупа за 100 миллионов евро», - слова Аро на своих страницах приводит испанский Sport.

В сезоне 2021/2022 28-летний Набиль Фекир провёл за «Бетис» 30 матчей во всех соревнованиях. На счету полузащитника 9 голов и 7 результативных передач.