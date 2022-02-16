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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» или «Реал»: Джо Коул дал совет Мбаппе в выборе клуба

16 Февраля 2022 • 11:22 Комментировать (2)

Экс-игрок лондонского «Челси» Джо Коул рассказал, как стоит поступить нападающему Килиану Мбаппе в отношении своей карьеры. В СМИ давно сообщается о возможном переходе нападающего из «ПСЖ» в «Реал».

«Если бы я выбирал, то даже не сомневался бы. Я бы остался в Париже, чтобы играть вместе с Месси и Неймаром. С этим коллективом можно добиться нереальных высот. Думаю, вскоре у них все получится.

В прошедшей игре с «Реалом» парижане доминировали и могли забить больше голов. Они могли все закончить в первом матче», - приводит слова Коула Metro.

Первый матч выиграл «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответный поединок состоится 9 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Джо Коул Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ivan_petrenko95
16 Февраля 2022 в 11:40
ПСЖ очень слаб для такого амбициозного футболиста как Мбаппе. у них нет команды от слова совсем. в полузащите за последние 10 лет только Вератти сильный игрок, защита всегда была слабая, тьяго силву отпустили непонятно почему, маркиньос и хакими отдельно неплохие, но в целом оборона слабая. атака от наличия грозных имен не стала грозной, она была куда опаснее при Ибре и Кавани, Неймар давно закончился как футболист, Месси после этого перехода показал что он сильно сдал, я не способен играть где либо кроме барсы.огромные деньги на непонятные трансферы. очень странный менеджмент.сколько тренеров и игроков сменилось и никакого прогресса нет. может пора задуматься и менять в целом систему работы.
Alex1972
16 Февраля 2022 в 11:29
Гелевый : Пусть остаётся. А Перес пусть меня заберёт... Хе-хе...
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