«ПСЖ» или «Реал»: Джо Коул дал совет Мбаппе в выборе клуба

Экс-игрок лондонского «Челси» Джо Коул рассказал, как стоит поступить нападающему Килиану Мбаппе в отношении своей карьеры. В СМИ давно сообщается о возможном переходе нападающего из «ПСЖ» в «Реал».

«Если бы я выбирал, то даже не сомневался бы. Я бы остался в Париже, чтобы играть вместе с Месси и Неймаром. С этим коллективом можно добиться нереальных высот. Думаю, вскоре у них все получится.

В прошедшей игре с «Реалом» парижане доминировали и могли забить больше голов. Они могли все закончить в первом матче», - приводит слова Коула Metro.

Первый матч выиграл «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответный поединок состоится 9 марта.