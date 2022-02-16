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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» нацелился на игрока «Вильярреала»

16 Февраля 2022 • 08:49 Комментировать

Защитник Хуан Фойт, ныне выступающий в испанском чемпионате за «Вильярреал», попал в сферу интересов одного из грандов Ла Лиги.

Как стало известно журналистам Calciomercato, претендентом на 24-летнего футболиста является мадридский «Реал». «Королевский» клуб раздумывает о подписании Фойта в летнее трансферное окно.

Хуан присоединился к «жёлтой субмарине» в 2021 году, перебравшись из лондонского «Тоттенхэма». Он заключил с клубом пятилетнее трудовое соглашение. Текущая трансферная стоимость защитника оценивается в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Ла Лиги Фойт провел 17 поединков, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал Хуан Фойт
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