«Реал» нацелился на игрока «Вильярреала»

Защитник Хуан Фойт, ныне выступающий в испанском чемпионате за «Вильярреал», попал в сферу интересов одного из грандов Ла Лиги.

Как стало известно журналистам Calciomercato, претендентом на 24-летнего футболиста является мадридский «Реал». «Королевский» клуб раздумывает о подписании Фойта в летнее трансферное окно.

Хуан присоединился к «жёлтой субмарине» в 2021 году, перебравшись из лондонского «Тоттенхэма». Он заключил с клубом пятилетнее трудовое соглашение. Текущая трансферная стоимость защитника оценивается в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Ла Лиги Фойт провел 17 поединков, не отметившись голевыми действиями.