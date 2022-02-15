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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне вышел на единоличное первое место по количеству побед в Ла Лиге для иностранных тренеров

15 Февраля 2022 • 20:44 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Леванте
1.30 5.10 10.50
Через 23 ч. 17 мин.

Мадридский «Атлетико» одержал волевую победу в матче с «Хетафе», и она стала в Ла Лиге 235-й для Диего Симеоне, наставника «матрасников», с тех пор, как он возглавил клуб чуть более десяти лет тому назад. По этому показателю Симеоне вышел на единоличное первое место в общей статистической классификации Ла Лиги для иностранных тренеров.

Аргентинец опережает на одну победу чехословацкого специалиста Фердинанда Даучика, прославившего свое имя успехами с «Барселоной» в 50-е года прошлого века. У Даучика - 234 победы.

На числе в 200 побед остановился валлийский специалист Джон Тошак - он с «Барселоной» не работал, но успел потренировать мадридский «Реал», «Депортиво» из Ла-Коруньи, «Реал Сосьедад» и некоторые другие клубы, собрав в общей сложности 200 побед.

Такой же числом в 200 побед может похвастать аргентинец Эленио Эррера - современник Даучика, который тренировал до начала 80-х годов прошлого века, и даже успел поработать с испанской сборной.

Наконец, пятое место занимает Мануэль Пеллегрини - действующий наставник «Бетиса», у него 197 побед и прекрасные возможности увеличивать это количество. Уже до конца года Пеллегрини, скорее всего, поднимется с пятого на третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
Мануэль Пеллегрини Джон Тошак Диего Симеоне Эленио Эррера Фердинанд Даучик
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Juventini83
15 Февраля 2022 в 21:17
С ума сойти, Чоло уже больше 10 лет у руля Матрасов. Кажется лет 6-7, как же время летит то.
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