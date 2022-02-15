Симеоне вышел на единоличное первое место по количеству побед в Ла Лиге для иностранных тренеров

Мадридский «Атлетико» одержал волевую победу в матче с «Хетафе», и она стала в Ла Лиге 235-й для Диего Симеоне, наставника «матрасников», с тех пор, как он возглавил клуб чуть более десяти лет тому назад. По этому показателю Симеоне вышел на единоличное первое место в общей статистической классификации Ла Лиги для иностранных тренеров.

Аргентинец опережает на одну победу чехословацкого специалиста Фердинанда Даучика, прославившего свое имя успехами с «Барселоной» в 50-е года прошлого века. У Даучика - 234 победы.

На числе в 200 побед остановился валлийский специалист Джон Тошак - он с «Барселоной» не работал, но успел потренировать мадридский «Реал», «Депортиво» из Ла-Коруньи, «Реал Сосьедад» и некоторые другие клубы, собрав в общей сложности 200 побед.

Такой же числом в 200 побед может похвастать аргентинец Эленио Эррера - современник Даучика, который тренировал до начала 80-х годов прошлого века, и даже успел поработать с испанской сборной.

Наконец, пятое место занимает Мануэль Пеллегрини - действующий наставник «Бетиса», у него 197 побед и прекрасные возможности увеличивать это количество. Уже до конца года Пеллегрини, скорее всего, поднимется с пятого на третье место.