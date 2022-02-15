Прошлым летом Лионель Месси покинул «Барселону» и перебрался в «ПСЖ». С тех пор в прессе регулярно появляются какие-либо подробности той истории. Во вторник El Pais выпустила материал, посвящённый отъезду Месси из каталонского клуба. В нём, среди прочего, говорится о том, что Херард Пике советовал президенту клуба Жоану Лапорте не сохранять Месси в команде. По данным источника, испанский защитник говорил, что с уходом Лионеля «сине-гранатовые» решат проблему с финансовым fair play.

После перехода в «ПСЖ» Лионель Месси провёл во всех соревнованиях 20 матчей. В них аргентинский форвард записал на свой счёт семь голов и восемь голевых передач на партнёров.