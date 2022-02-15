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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Пике советовал Лапорте не сохранять Месси в «Барселоне» слухи

15 Февраля 2022 • 19:13 Комментировать (2)

Прошлым летом Лионель Месси покинул «Барселону» и перебрался в «ПСЖ». С тех пор в прессе регулярно появляются какие-либо подробности той истории. Во вторник El Pais выпустила материал, посвящённый отъезду Месси из каталонского клуба. В нём, среди прочего, говорится о том, что Херард Пике советовал президенту клуба Жоану Лапорте не сохранять Месси в команде. По данным источника, испанский защитник говорил, что с уходом Лионеля «сине-гранатовые» решат проблему с финансовым fair play.

После перехода в «ПСЖ» Лионель Месси провёл во всех соревнованиях 20 матчей. В них аргентинский форвард записал на свой счёт семь голов и восемь голевых передач на партнёров.   

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта ПСЖ Херард Пике
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
15 Февраля 2022 в 19:57
Ну судя по нынешнему состоянию и форме Месси ,барса точно секономила кучу бобла ,сегодня будет ясно что такое Реал и кто такие ПСЖ
id152079006
15 Февраля 2022 в 19:53
Пике - это голова!
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