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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Депай пропустит ещё два матча «Барселоны»

15 Февраля 2022 • 14:45 Комментировать

Мемфис Депай не выходил на футбольное поле уже больше месяца. В ближайших играх возвращения голландского форварда не предвидится, о чём на своих страницах рассказывает Marca. По данным источника, Депай пропустит ещё как минимум два матча – против «Наполи» в Лиге Европы и против «Валенсии» в чемпионате Испании. Возвращение Мемфиса в строй ожидается к ответной игре с «Наполи» на следующей неделе.

Всего в сезоне 2021/2022 Мемфис Депай провёл за «Барселону» 23 матча. На счету голландца восемь забитых голов и два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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