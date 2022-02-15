​Депай пропустит ещё два матча «Барселоны»

Мемфис Депай не выходил на футбольное поле уже больше месяца. В ближайших играх возвращения голландского форварда не предвидится, о чём на своих страницах рассказывает Marca. По данным источника, Депай пропустит ещё как минимум два матча – против «Наполи» в Лиге Европы и против «Валенсии» в чемпионате Испании. Возвращение Мемфиса в строй ожидается к ответной игре с «Наполи» на следующей неделе.

Всего в сезоне 2021/2022 Мемфис Депай провёл за «Барселону» 23 матча. На счету голландца восемь забитых голов и два результативных паса на партнёров.