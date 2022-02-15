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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агуэро: «Моё сердце не работает должным образом»

15 Февраля 2022 • 12:44 Комментировать

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро, завершивший карьеру в декабре прошлого года, поведал о проблемах с сердцем.

«Если я пытаюсь играть в футбол, у меня начинает перехватывать дыхание. Иногда я задумываюсь о том, смогу ли когда-нибудь нормально бегать. Сейчас чувствую, что сердце не функционирует должным образом», - приводятся слова Серхио в твиттер-аккаунте Микеля Блазкеза.

Агуэро известен в Европе по выступлениям за мадридский «Атлетико», «Манчестер Сити» и каталонскую «Барселону». В футболке сборной Аргентины он сыграл 101 поединок и отметился 41 забитым мячом.

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Серхио Агуэро
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