Агуэро: «Моё сердце не работает должным образом»

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро, завершивший карьеру в декабре прошлого года, поведал о проблемах с сердцем.

«Если я пытаюсь играть в футбол, у меня начинает перехватывать дыхание. Иногда я задумываюсь о том, смогу ли когда-нибудь нормально бегать. Сейчас чувствую, что сердце не функционирует должным образом», - приводятся слова Серхио в твиттер-аккаунте Микеля Блазкеза.

Агуэро известен в Европе по выступлениям за мадридский «Атлетико», «Манчестер Сити» и каталонскую «Барселону». В футболке сборной Аргентины он сыграл 101 поединок и отметился 41 забитым мячом.