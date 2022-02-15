«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в «Барселоне»

Голландский форвард Мемфис Депай, которым готова пожертвовать каталонская «Барселона» ради подписания Эрлинга Холанна, может сменить клубную прописку грядущим летом.

Как сообщается на страницах портала Goal, заинтересованность в услугах нападающего проявляет «ПСЖ». В парижском гранде рассматривают Депая в качестве замены Килиану Мбаппе, которого с большой долей вероятности подпишет мадридский «Реал».

Депай пополнил ряды «сине-гранатовых» летом прошлого года, перейдя из «Лиона» в статусе свободного агента. Каталонский клуб заключил с нападающим двухлетнее трудовое соглашение.