Альбиоль: «То, что жизнь хрупка, я понял ещё в 2004 году»

Защитник Рауль Альбиоль входил в состав испанской сборной, дважды становившейся чемпионом Европы и еще раз - чемпионом мира. Но для него все могло прерваться в 19 лет - летом 2004 года Альбиоль попал в жуткую аварию - его автомобиль вылетел с трассы на скорости в 150 км/час и несколько раз перевернулся. Альбиоль получил многочисленные травмы и потерял селезенку, но через пять месяцев вернулся на поле. Та авария, вспоминает футболист «Вильярреала», многому научила его.

- Я не могу забыть эту аварию. Всякий раз, когда я вижу сводки о новых происшествиях на дорогах, думаю о случившемся со мной. Врачи подарили мне жизнь и я до сих пор играю в футбол. Нет, каждый день о случившемся я все-таки не думаю, но выкинуть из памяти уже никогда не смогу. Я научился жить каждым днем, не строю планы на будущее, потому что не знаешь, что может случиться завтра, - рассказал Альбиоль, слова которого приводит El Pais.