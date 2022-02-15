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Альбиоль: «То, что жизнь хрупка, я понял ещё в 2004 году»

15 Февраля 2022 • 03:23 Комментировать
Гранада
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Вильярреал
4.40 3.30 1.93
19.02 16:00

Защитник Рауль Альбиоль входил в состав испанской сборной, дважды становившейся чемпионом Европы и еще раз - чемпионом мира. Но для него все могло прерваться в 19 лет - летом 2004 года Альбиоль попал в жуткую аварию - его автомобиль вылетел с трассы на скорости в 150 км/час и несколько раз перевернулся. Альбиоль получил многочисленные травмы и потерял селезенку, но через пять месяцев вернулся на поле. Та авария, вспоминает футболист «Вильярреала», многому научила его.

- Я не могу забыть эту аварию. Всякий раз, когда я вижу сводки о новых происшествиях на дорогах, думаю о случившемся со мной. Врачи подарили мне жизнь и я до сих пор играю в футбол. Нет, каждый день о случившемся я все-таки не думаю, но выкинуть из памяти уже никогда не смогу. Я научился жить каждым днем, не строю планы на будущее, потому что не знаешь, что может случиться завтра, - рассказал Альбиоль, слова которого приводит El Pais.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Рауль Альбиоль
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ГРАНАДА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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