​Араухо получил мышечную травму перед игрой с «Наполи»

«Барселону» непривычно видеть в плей-офф Лиги Европы, но таковы реалии. В ближайший четверг команда Хави сыграет против «Наполи» в рамках второго клубного турнира континента. Судя по всему, за каталонцев не сыграет защитник Рональд Араухо. Обследование выявило у игрока растяжение камбаловидной мышцы левой ноги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что Рональд Араухо был заменён в перерыве воскресного матча Ла Лиги против «Эспаньола». В конце игры Араухо отметился некрасивым жестом, за который попросил прощения.

Матч между «Барселоной» и «Наполи» стартует на «Камп Ноу» 17 февраля в 20:45 по московскому времени.