Месси мог заменить Роналду в «Реале»

Легенда каталонской «Барселоны» Лионель Месси, оказывается, мог оказаться в стане принципиального соперника «сине-гранатовых» - мадридского «Реала». Об этом рассказали итальянские журналисты.

Согласно данным Calciomercato, первый раз «королевский» клуб мог заполучить звездного аргентинца еще в 2001 году, однако тогда Лео выбрал Каталонию. Второй раз «Реал» обратил внимание на Месси в 2018 году, как раз после расставания с Криштиану Роналду. Боссы «бланкос» рассматривали Лео в качестве замены португальцу.

Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2021 год. Летом прошлого года он покинул клуб на правах свободного агента и присоединился к «ПСЖ».