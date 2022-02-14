«Реал» считает, что судьи Ла Лиги закрывают глаза на грубую игру защитников против Винисиуса

Поединок против «Вильярреала» выдался для мадридского «Реала» не слишком удачным – «сливочные» потеряли очки, позволив тем самым «Севилье» приблизиться на расстояние в четыре очка в турнирной таблице.

Помимо этого, представители клуба остались недовольны тем, как арбитры оценивали эпизоды с участием Винисиуса Жуниора. «Реал» считает, что в текущем сезоне судьи слишком несправедливо относятся к грубой игре против бразильца, не наказывая соперников защитника, передает газета Sport.

Например, в одном из эпизодов вингер претендовал на пенальти после падения, но рефери промолчал и позволил Раулю Альбиолю и Дани Парехо на повышенных тонах что-то доказывать лежащему оппоненту.

Интересно, что в текущем сезоне Винисиус находится на втором месте в списке футболистов Ла Лиги, которые чаще всего зарабатывают на себе фолы.