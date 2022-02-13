Карло Анчелотти может уйти с должности главного тренера «Реала» летом, если команда не выполнит поставленные задачи. В таком случае мадридцы пригласят Маурисио Почеттино. Об этом сообщает Get French Football News, ссылаясь на СМИ во Франции. Отмечается, что за последние годы «Реал» не один раз пытался заполучить Почеттино.

Ранее появлялась информация о том, что «ПСЖ» уже решил расстаться с Маурисио Почеттино. Гранд Лиги 1 смотрит в сторону находящегося без работы Зинедина Зидана.

Стоит добавить, что Маурисио Почеттино слухи активно связывают с «Манчестер Юнайтед».

«Реал» на текущий момент лидирует в чемпионате Испании, опережая «Севилью» на четыре очка.