Полузащитник Каземиро остаётся ключевым футболистом «Реала», но ближайшим летом в Мадриде могут принять решение о его продаже. По данным El Nacional, «сливочные» будут готовы продать бразильца «ПСЖ», если предложение будет достаточно хорошим.

«Реал» не теряет надежд подписать в летнее трансферное окно и Килиана Мбаппе, и Эрлинга Холанна, поэтому продажа Каземиро за хорошую сумму вполне реальна.

Отмечается, что «ПСЖ» очень хочет заполучить Каземиро летом.

В сезоне 2021/2022 Каземиро провёл за «Реал» во всех соревнованиях 31 матч. На счету бразильца четыре результативных паса на партнёров.