«Барселона» заинтересована в Фекире из «Бетиса»

Летом «Барселона» будет пытаться купить 28-летнего Набиля Фекира, который в этом году отлично выступает за «Бетис». Стиль французского игрока с алжирскими корнями очень нравится президенту «Барселоны» Жоану Лапорте, и «Барселона» намерена предложить за него 60 миллионов евро, сообщает Sport.es. Правда, сам «Бетис» хотел бы выручить за своего футболиста 80 миллионов евро. Сторонам предстоят торги.

Ранее, до «Бетиса», Фекир выступал в составе «Лиона». В «Бетис» он перешел в 2019 году. В текущем сезоне на счету Фекира четыре забитых мяча в 21 сыгранном матче чемпионата Испании.