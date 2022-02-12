Анчелотти: «Могли взять победу»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча 24-го тура испанской Примеры против «Вильярреала» (0:0). Итальянский специалист считает, что его команда упустила очень вероятную победу. Это была уже пятая ничья кряду в выездных матчах с «Вильярреалом» для мадридцев.

- Во втором тайме мы сыграли хорошо, чего нельзя сказать о первом. Создавали моменты, этим я доволен, но нужно больше агрессии, нужно перехватывать мяч чаще, во втором тайме это получалось куда лучше. Дважды мы попадали в перекладину. В общем, мы могли выиграть, но не были достаточно точны для этого, - считает Анчелотти, слова которого цитирует El Desmarque.

Тем не менее, «Реал» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Испании, набрав 54 очка.