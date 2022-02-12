Мадридский «Реал» уже в пятый раз кряду сыграл вничью в гостях у «Вильярреала», повторив серию 45-летней давности

Уже в пятый раз подряд мадридский «Реал» не может переиграть в гостях «Вильярреал», но при этом и не проигрывает - пять ничьих подряд. Эта серия началась в феврале 2017 года - именно тогда «Реал» выиграл в гостевом матче со счетом 3:2, после чего начались сплошные ничьи. Три раза счет был 2:2, один раз команды забили по голу, а в этот раз не сподобились хотя бы на это.

Подобная серия у мадридского «Реала» в последний раз была в 70-е годы прошлого столетия. Тогда в период с 1973 по 1977 года мадридцы пять раз подряд играли вничью в Сан-Себастьяне, против местного «Реал Сосьедада».