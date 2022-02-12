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Мадридский «Реал» уже в пятый раз кряду сыграл вничью в гостях у «Вильярреала», повторив серию 45-летней давности

12 Февраля 2022 • 20:43 Комментировать
Вильярреал
0:0
Реал Мадрид
окончен

Уже в пятый раз подряд мадридский «Реал» не может переиграть в гостях «Вильярреал», но при этом и не проигрывает - пять ничьих подряд. Эта серия началась в феврале 2017 года - именно тогда «Реал» выиграл в гостевом матче со счетом 3:2, после чего начались сплошные ничьи. Три раза счет был 2:2, один раз команды забили по голу, а в этот раз не сподобились хотя бы на это.

Подобная серия у мадридского «Реала» в последний раз была в 70-е годы прошлого столетия. Тогда в период с 1973 по 1977 года мадридцы пять раз подряд играли вничью в Сан-Себастьяне, против местного «Реал Сосьедада».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал
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окончен Кадис 0:0 Сельта 4.00 3.20 2.05
окончен Вильярреал 0:0 Реал Мадрид 2.65 3.40 2.65
Идет 67 минута Райо Вальекано 0:2 Осасуна 2.15 3.10 3.80
12.02  23:00 Атлетико М ... Хетафе 1.40 4.60 9.00
13.02  16:00 Алавес ... Валенсия 3.00 3.35 2.45
13.02  18:15 Леванте ... Бетис 3.50 3.75 2.05
13.02  20:30 Реал Сосьедад ... Гранада 1.53 4.40 6.20
13.02  23:00 Эспаньол ... Барселона 4.40 3.85 1.81
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