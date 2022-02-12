«Реал» чудом не смог забить «Вильярреалу»

В центральном матче 24-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» гостил у «Вильярреала». «Жёлтая субмарина» была гораздо активнее в первом тайме и создала массу моментов, включая удар Арно Даджумы в штангу. Перед перерывом мадридцы перехватили инициативу, но также не реализовали выходы один на один, удары в перекладину и по пустым воротам. «Столичная» команда искала победу до последних секунд, но в итоге 0:0.
«Реал» в четырех очках от второго места, «Вильярреал» - делит пятую строчку.
Протокол игры
Рульи Херонимо•Фойт Хуан • 23'Альбиоль Рауль • 51'Торрес Пау II•Педраса Альфонсо 74' (Эступиньян Первис ( 74') •Иборра Висенте 67' (Диа Булайе ( 67') •Парехо Даниэль•Чуквезе Саму 74' (Пино Йереми ( 74') •Ло Чельсо Джовани 87' (Орье Серж ( 87') •Морено Альберто•Данджума Арно 67' (Тригерос Мануэль ( 67')
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль•Милитао Эдер • 23'Алаба Давид•Марсело Виера 82' (Начо Фернандес ( 82') •Вальверде Федерико 78' (Модрич Лука ( 78') •Каземиро Карлос • 88'Кроос Тони•Асенсио Марко 29' 78' (Родриго ( 78') •Бэйл Гарет 45' 74' (Йович Лука ( 74') •Винисиус Жуниор 82' (Азар Эден ( 82')
12 февраля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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