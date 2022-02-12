«Реал» чудом не смог забить «Вильярреалу»

В центральном матче 24-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» гостил у «Вильярреала». «Жёлтая субмарина» была гораздо активнее в первом тайме и создала массу моментов, включая удар Арно Даджумы в штангу. Перед перерывом мадридцы перехватили инициативу, но также не реализовали выходы один на один, удары в перекладину и по пустым воротам. «Столичная» команда искала победу до последних секунд, но в итоге 0:0.

«Реал» в четырех очках от второго места, «Вильярреал» - делит пятую строчку.