Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» чудом не смог забить «Вильярреалу»

12 Февраля 2022 • 20:15 Комментировать (1)
Вильярреал
0:0
Реал Мадрид
2.65 3.40 2.65
2-й тайм

В центральном матче 24-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» гостил у «Вильярреала». «Жёлтая субмарина» была гораздо активнее в первом тайме и создала массу моментов, включая удар Арно Даджумы в штангу. Перед перерывом мадридцы перехватили инициативу, но также не реализовали выходы один на один, удары в перекладину и по пустым воротам. «Столичная» команда искала победу до последних секунд, но в итоге 0:0.

«Реал» в четырех очках от второго места, «Вильярреал» - делит пятую строчку.

Протокол игры  
Вильярреал 0:0Реал Мадрид
Рульи ХеронимоФойт Хуан   23'Альбиоль Рауль   51'Торрес Пау IIПедраса Альфонсо  74' (Эступиньян Первис (  74') Иборра Висенте  67' (Диа Булайе (  67') Парехо ДаниэльЧуквезе Саму  74' (Пино Йереми (  74') Ло Чельсо Джовани  87' (Орье Серж (  87') Морено АльбертоДанджума Арно  67' (Тригерос Мануэль (  67')
Запасные: Манди АиссаЙоргенсен ФилипГомес МойсесМарио ГаспарАсенхо СерхиоАлькасер Пако
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльМилитао Эдер   23'Алаба ДавидМарсело Виера  82' (Начо Фернандес (  82') Вальверде Федерико  78' (Модрич Лука (  78') Каземиро Карлос   88'Кроос ТониАсенсио Марко   29'  78' (Родриго (  78') Бэйл Гарет   45'  74' (Йович Лука (  74') Винисиус Жуниор  82' (Азар Эден (  82')
Запасные: Васкес ЛукасФуйдиас ТониСебальос ДаниЛунин АндрейКамавинга ЭдуардоИско АларконВальехо Хесус
12 февраля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Nashterator
12 Февраля 2022 в 20:16
Смотрел матч. Очень много моментов Реал не использовал
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Кадис 0:0 Сельта 4.00 3.20 2.05
Идет 90 минута Вильярреал 0:0 Реал Мадрид 2.65 3.40 2.65
12.02  20:30 Райо Вальекано ... Осасуна 2.23 3.35 3.40
12.02  23:00 Атлетико М ... Хетафе 1.40 4.60 9.00
13.02  16:00 Алавес ... Валенсия 3.00 3.35 2.45
13.02  18:15 Леванте ... Бетис 3.50 3.75 2.05
13.02  20:30 Реал Сосьедад ... Гранада 1.53 4.40 6.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Февраля
20:15 · Испания. Ла Лига
«Реал» чудом не смог забить «Вильярреалу»
19:43 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти проводит 100-й матч у руля «Реала» в Ла Лиге
17:54 · Испания. Ла Лига
​«Сельта» не забила пенальти и не смогла обыграть «Кадис»
17:45 · Испания. Ла Лига
​«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:47 · Испания. Ла Лига
​Бэйл неожиданно попал в основу «Реала» - он не играл с лета
16:41 · Испания. Ла Лига
​Хави встал на защиту Дембеле
16:25 · Испания. Ла Лига
​Хави озвучил цель «Барселоны»
15:27 · Испания. Ла Лига
​Директор «Барселоны»: «Непопадание в Лигу чемпионов стало бы катастрофой»
13:33 · Англия. Премьер-лига
Кавани определился, где хочет продолжить карьеру
13:12 · Италия. Серия А
«Милан» хочет выкупить полузащитника «Реала»
12:27 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг определился со своим будущим в «Барселоне»
12:18 · Испания. Ла Лига
«Реал» установил рекорд в «Твиттере» среди футбольных клубов
08:40 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нашёл усиление в «Арсенале»
08:34 · Испания. Ла Лига
Хави озвучил свою позицию по будущему Серхи Роберто в «Барселоне»
07:57 · Испания. Ла Лига
Эмери осчастливил фаната «Вильярреала» - подарил ему свой галстук для свадьбы
Все новости
Рекомендуем