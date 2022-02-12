​Анчелотти проводит 100-й матч у руля «Реала» в Ла Лиге

Субботним вечером «Реал» проводит гостевой матч против «Вильярреала». Для Карло Анчелотти это сотая игра у руля мадридской команды в Ла Лиге. Об этом сообщают специалисты по футбольной статистике из Opta.

В предыдущих 99 играх результаты «Реала» в чемпионате при Анчелотти были следующими: 73 победы, 13 ничьих и 13 поражений.

Напомним, что Карло Анчелотти вернулся на тренерский мостик «Реала» перед началом сезона 2021/2022.

Следить за матчем между «Вильярреалом» и «Реалом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала transfermarkt.