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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти проводит 100-й матч у руля «Реала» в Ла Лиге

12 Февраля 2022 • 19:43 Комментировать
Вильярреал
0:0
Реал Мадрид
2.65 3.40 2.65
2-й тайм

Субботним вечером «Реал» проводит гостевой матч против «Вильярреала». Для Карло Анчелотти это сотая игра у руля мадридской команды в Ла Лиге. Об этом сообщают специалисты по футбольной статистике из Opta.

В предыдущих 99 играх результаты «Реала» в чемпионате при Анчелотти были следующими: 73 победы, 13 ничьих и 13 поражений.

Напомним, что Карло Анчелотти вернулся на тренерский мостик «Реала» перед началом сезона 2021/2022.

Следить за матчем между «Вильярреалом» и «Реалом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала transfermarkt.   

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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окончен Кадис 0:0 Сельта 4.00 3.20 2.05
Идет 90 минута Вильярреал 0:0 Реал Мадрид 2.65 3.40 2.65
12.02  20:30 Райо Вальекано ... Осасуна 2.23 3.35 3.40
12.02  23:00 Атлетико М ... Хетафе 1.40 4.60 9.00
13.02  16:00 Алавес ... Валенсия 3.00 3.35 2.45
13.02  18:15 Леванте ... Бетис 3.50 3.75 2.05
13.02  20:30 Реал Сосьедад ... Гранада 1.53 4.40 6.20
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Сегодня, 12 Февраля
20:15 · Испания. Ла Лига
«Реал» чудом не смог забить «Вильярреалу»
19:43 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти проводит 100-й матч у руля «Реала» в Ла Лиге
17:54 · Испания. Ла Лига
​«Сельта» не забила пенальти и не смогла обыграть «Кадис»
17:45 · Испания. Ла Лига
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