​«Сельта» не забила пенальти и не смогла обыграть «Кадис»

В 24-м туре испанской Примеры отношения на футбольном поле выясняли «Кадис» и «Сельта». Игра получалась плюс-минус равной, хотя у гостей из Виго имелись определённые проблемы с попаданиями в створ. При этом «Сельта» имела шикарный шанс открыть счёт в концовке встречи, но Санти Мина не смог реализовать пенальти. Это был первый удар гостей в створ.

Наверное, итоговую нулевую ничью можно считать справедливым результатом. «Кадис» остаётся в зоне вылета (18-е текущее место), а «Сельта» - в районе экватора (9-е текущее место).

В следующем туре «Сельта» сыграет против «Леванте», а «Кадис» - против «Хетафе».