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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Сельта» не забила пенальти и не смогла обыграть «Кадис»

12 Февраля 2022 • 17:54 Комментировать
Кадис
0:0
Сельта
окончен

В 24-м туре испанской Примеры отношения на футбольном поле выясняли «Кадис» и «Сельта». Игра получалась плюс-минус равной, хотя у гостей из Виго имелись определённые проблемы с попаданиями в створ. При этом «Сельта» имела шикарный шанс открыть счёт в концовке встречи, но Санти Мина не смог реализовать пенальти. Это был первый удар гостей в створ.

Наверное, итоговую нулевую ничью можно считать справедливым результатом. «Кадис» остаётся в зоне вылета (18-е текущее место), а «Сельта» - в районе экватора (9-е текущее место).

В следующем туре «Сельта» сыграет против «Леванте», а «Кадис» - против «Хетафе».

Протокол игры  
Кадис 0:0Сельта
Ледесма Херемиас   82'Акапо КарлосЭрнандес ЛуисЧуст ВикторАльфонсо ЛуисСанчес Сальвадор  64' (Лукас Перес (  64') Алькарас РубенАларкон Томас  80' (Йонссон Йенс (  80'   88') Идрисси Уссама  64' (Переа Альберто (  64') Лосано Энтони  64' (Алехо Иван (  64') Негредо Альваро
Запасные: Кала ХуанАрзамендия СантьягоХиль ДавидСобрино РубенАлекс ФернандесАроян ВараздатПарра РаульМари Хосе
Дитуро МатиасМальо УгоАйду ДжозефАраухо НесторГалан Хави   52'Пейнадо ФрансискоБраис МендесДенис Суарес  76' (Тьяго Гальярдо (  76') Серви Франко   25'  46' (Солари Аугусто (  46') Аспас Яго  77' (Тапия Ренато (  77') Мина Сантьяго
Запасные: Фонтан ХосеНолито АгудоПинеда ОрбелинМурильо ДжейсонВаскес КевинРубен БланкоКоке КокеДомингес Карлос
12 февраля. Стадион "Estadio Nuevo Mirandilla".

 

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окончен Кадис 0:0 Сельта 4.00 3.20 2.05
Идет 8 минута Вильярреал 0:0 Реал Мадрид 2.80 3.50 2.50
12.02  20:30 Райо Вальекано ... Осасуна 2.23 3.35 3.40
12.02  23:00 Атлетико М ... Хетафе 1.40 4.60 9.00
13.02  16:00 Алавес ... Валенсия 3.00 3.35 2.45
13.02  18:15 Леванте ... Бетис 3.50 3.75 2.05
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Сегодня, 12 Февраля
17:54 · Испания. Ла Лига
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