​«Сельта» не забила пенальти и не смогла обыграть «Кадис»

В 24-м туре испанской Примеры отношения на футбольном поле выясняли «Кадис» и «Сельта». Игра получалась плюс-минус равной, хотя у гостей из Виго имелись определённые проблемы с попаданиями в створ. При этом «Сельта» имела шикарный шанс открыть счёт в концовке встречи, но Санти Мина не смог реализовать пенальти. Это был первый удар гостей в створ.
Наверное, итоговую нулевую ничью можно считать справедливым результатом. «Кадис» остаётся в зоне вылета (18-е текущее место), а «Сельта» - в районе экватора (9-е текущее место).
В следующем туре «Сельта» сыграет против «Леванте», а «Кадис» - против «Хетафе».
Протокол игры
Ледесма Херемиас • 82'Акапо Карлос•Эрнандес Луис•Чуст Виктор•Альфонсо Луис•Санчес Сальвадор 64' (Лукас Перес ( 64') •Алькарас Рубен•Аларкон Томас 80' (Йонссон Йенс ( 80' ) • 88'Идрисси Уссама 64' (Переа Альберто ( 64') •Лосано Энтони 64' (Алехо Иван ( 64') •Негредо Альваро
Дитуро Матиас•Мальо Уго•Айду Джозеф•Араухо Нестор•Галан Хави • 52'Пейнадо Франсиско•Браис Мендес•Денис Суарес 76' (Тьяго Гальярдо ( 76') •Серви Франко 25' 46' (Солари Аугусто ( 46') •Аспас Яго 77' (Тапия Ренато ( 77') •Мина Сантьяго
12 февраля. Стадион "Estadio Nuevo Mirandilla".
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