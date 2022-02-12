​Бэйл неожиданно попал в основу «Реала» - он не играл с лета

В субботу «Реал» проведёт гостевой матч испанской Ла Лиги против «Вильярреала». До старта игры остаётся полтора часа, но уже сейчас мадридцы огласили стартовый состав. В него неожиданно попал Гарет Бэйл. В последний раз валлиец играл за «сливочных» ещё 28 августа прошлого года.

Состав мадридцев полностью выглядит так: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело, Кроос, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Бэйл, Винисиус.

Матч между «Вильярреалом» и «Реалом» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за событиями на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.