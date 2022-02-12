​Директор «Барселоны»: «Непопадание в Лигу чемпионов стало бы катастрофой»

Реальность такова, что «Барселона» в этом сезоне не борется за чемпионский титул. Задача команды сводится к финишу в зоне Лиги чемпионов. Директор «сине-гранатовых» Матеу Алемани высказался по поводу работы Хави в рамках этой задачи.

«Мы очень довольны работой Хави. Любой трансфер решается через тренера. Хави сыграл ключевую роль в приглашении в клуб тех игроков, которые к нам пришли зимой.

С таким составом я не думаю о непопадании в Лигу чемпионов. Это стало бы катастрофой», - слова Алемани на своих страницах приводит Mundo Deportivo.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 13 февраля – против «Эспаньола».