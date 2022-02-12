Френки де Йонг определился со своим будущим в «Барселоне»

Хавбек Френки де Йонг принял решение касательно своего будущего в каталонской «Барселоне». Ранее ходили слухи о возможном уходе голландца в другой клуб.

По информации портала Goal, 24-летний футболист не собирается уходить из «Барсы». Френки заинтересован в дальнейшем сотрудничестве и намерен добиться успеха в столице Каталонии.

Совсем недавно в СМИ ходили слухи об интересе к де Йонгу со стороны «Ливерпуля» и мюнхенской «Баварии».

Голландец связан трудовыми обязательствами с «сине-гранатовыми» до конца июня 2026 года. В этом сезоне он забил два гола и отдал два ассиста в 18 матчах Ла Лиги.