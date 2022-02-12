«Реал» установил рекорд в «Твиттере» среди футбольных клубов

Мадридский «Реал» оправдывает статус одного из самых популярных клубов в мировом футболе. «Бланкос» стали первой командой, достигшей отметки в 40 миллионов подписчиков в «Твиттере».

«Это новая глава для соцсетей клубов. У «Реала» глобальная популярность в этом направлении: общее число наших подписчиков составляет 384 миллиона человек», - гласит сообщение пресс-службы «королевского» клуба.

Добавим, что главным преследователем «Реала» в «Твиттере» является каталонская «Барселона». Число подписчиков «сине-гранатовых» находится на отметке 39,8 миллиона.