Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» установил рекорд в «Твиттере» среди футбольных клубов

12 Февраля 2022 • 12:18 Комментировать

Мадридский «Реал» оправдывает статус одного из самых популярных клубов в мировом футболе. «Бланкос» стали первой командой, достигшей отметки в 40 миллионов подписчиков в «Твиттере».

«Это новая глава для соцсетей клубов. У «Реала» глобальная популярность в этом направлении: общее число наших подписчиков составляет 384 миллиона человек», - гласит сообщение пресс-службы «королевского» клуба.

Добавим, что главным преследователем «Реала» в «Твиттере» является каталонская «Барселона». Число подписчиков «сине-гранатовых» находится на отметке 39,8 миллиона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.02  16:00 Кадис ... Сельта 3.85 3.50 2.02
12.02  18:15 Вильярреал ... Реал Мадрид 2.80 3.50 2.50
12.02  20:30 Райо Вальекано ... Осасуна 2.23 3.35 3.40
12.02  23:00 Атлетико М ... Хетафе 1.40 4.60 9.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Февраля
12:27 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг определился со своим будущим в «Барселоне»
12:18 · Испания. Ла Лига
«Реал» установил рекорд в «Твиттере» среди футбольных клубов
08:40 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нашёл усиление в «Арсенале»
08:34 · Испания. Ла Лига
Хави озвучил свою позицию по будущему Серхи Роберто в «Барселоне»
07:57 · Испания. Ла Лига
Эмери осчастливил фаната «Вильярреала» - подарил ему свой галстук для свадьбы
07:10 · Испания. Ла Лига
Адама Траоре пропустил тренировку «Барселоны» перед матчем с «Эспаньолом»
07:00 · Испания. Ла Лига
Юмтити порекомендовали уйти из «Барселоны»
01:47 · Испания. Ла Лига
Винисиус Жуниор возвращается в строй и может сыграть против «Вильярреала»
01:02 · Испания. Ла Лига
«Севилья» подарила Лопетеги победу над «Эльче»
00:49 · Англия. Премьер-лига
У «Челси» есть возможность не отпустить Аспиликуэту в «Барселону»
00:40 · Испания. Ла Лига
Апелляция «Барселоны» на дисквалификацию Алвеса отклонена, он пропустит два матча
00:29 · Испания. Ла Лига
Лопетеги проводит 100-й матч у руля «Севильи»
11 Февраля
23:41 · Испания. Ла Лига
Фелиш и Симеоне перекинулись обвинениями в интервью – причиной стала плохая форма «Атлетико»
22:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» начала поиски нового голкипера – в шорт-листе уже пять кандидатов слухи
20:32 · Испания. Ла Лига
Анчелотти подтвердил готовность Бензема сыграть с «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем