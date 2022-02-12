Хави озвучил свою позицию по будущему Серхи Роберто в «Барселоне»

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес заинтересован в сохранении полузащитника Серхи Роберто. Специалист настаивает на том, чтобы с игроком был продлен трудовой договор.

При этом, согласно данным Sport.es, специалист поддерживает позицию руководства «сине-гранатовых» в переговорах с Серхи. Хави считает, что Роберто должен принять предложение «Барселоны» с понижением заработной платы.

Серхи является воспитанником футбольной академии каталонского гранда. Срок нынешнего контракта игрока истекает в конце этого сезона. В текущем розыгрыше Ла Лиги он провел девять матчей и забил два гола.