Эмери осчастливил фаната «Вильярреала» - подарил ему свой галстук для свадьбы

«Вильярреал» неплохо выступает при Унаи Эмери, команда готовится к плей-офф Лиги чемпионов и ведет борьбу за место в зоне ЛЧ в испанском чемпионате. Болельщики довольны, а один из них - особенно! Как выяснилось, некий поклонник клуба по имени Тале Карлес давно испытывал слабость к галстуку, с которым Унаи Эмери, главный тренер «Вильярреала», появляется на матчах. И Карлес решил написать Эмери об этом.

А он принял решение подписать галстук и подарить его фанату, тем более, что тот признался - скоро сыграет свадьбу. Трогательное видео появилось в «Твиттер»-аккаунте испанского клуба.