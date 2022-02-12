Приятная новость для поклонников мадридского «Реала» - в строй возвращается Винисус Жуниор, который пропустил последний матч против «Гранады» из-за легкой травмы колена. Ранее Карло Анчелотти, главный тренер мадридского гранда, выражал намерение поберечь Винисуса накануне встречи с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, но, видимо, осознав силу «Вильярреала», решил изменить свое мнение. О возвращении Винисиуса сообщает Football Espana.Мадридский «Реал» лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата, «Вильярреал» занимает шестую строчку, уступая столичной команде восемнадцать очков. Матч между ними начнется в воскресенье, в 18:15 по московскому времени.
Винисиус Жуниор возвращается в строй и может сыграть против «Вильярреала»
|Вильярреал
|Реал Мадрид
|2.75
|3.40
|2.65
Через 15 ч. 5 мин.
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Новости
Сегодня, 12 Февраля
11 Февраля
Рекомендуем
Бан пользователя