Анчелотти подтвердил готовность Бензема сыграть с «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил слухи, которые в последние несколько дней распространялись в испанской прессе. Сообщалось, что нападающий Карим Бензема форсирует свое возвращение на футбольное поле, чтобы суметь сыграть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов после травмы бедра.

«У нас хорошее предчувствие насчет Карима. Но, конечно, на риск мы не пойдем. Все будет решаться в понедельник, но пока тренерам нравится, как работает Бензема. Надеюсь, что все лучшие футболисты выйдут на поле. Это будет более увлекательное противостояние, если у «ПСЖ» в строй также вернется Неймар», - прокомментировал Анчелотти на пресс-конференции.