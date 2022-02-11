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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» пока не принял решения по Асенсио

11 Февраля 2022 • 12:32 Комментировать

До сих пор не определена судьба полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио. У игрока осталось полтора года по контракту, но клуб пока не решил, стоит ли предлагать ему новое соглашение.

Как сообщает газета Marca, на старте сезона в клубе не собирались продлевать сотрудничество с 26-летним футболистом, однако прогресс Марко заставил руководителей засомневаться. Окончательное решение пока не принято. «Реал» занял выжидательную позицию и продолжит следить за игрой полузащитника.

Асенсио пополнил ряды мадридского коллектива в 2015 году. В текущем розыгрыше Ла Лиги хавбек отметился шестью голами в 18 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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