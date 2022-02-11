«Атлетико» рассматривает двух тренеров на замену Симеоне

Руководство мадридского «Атлетико» задумывается над сменой главного тренера команды. «Матрасники» рассматривают кандидатуры двух кандидатов, которые могут заменить у руля коллектива Диего Симеоне.

Как сообщает Todofichajes, в сферу интересов мадридского клуба попал наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги. Кроме итальянца, в шорт-листе «матрасников» находится главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

51-летний Симеоне занимает пост наставника мадридской команды с декабря 2011 года. Срок действия трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2024 года.