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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» рассматривает двух тренеров на замену Симеоне

11 Февраля 2022 • 08:40 Комментировать

Руководство мадридского «Атлетико» задумывается над сменой главного тренера команды. «Матрасники» рассматривают кандидатуры двух кандидатов, которые могут заменить у руля коллектива Диего Симеоне.

Как сообщает Todofichajes, в сферу интересов мадридского клуба попал наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги. Кроме итальянца, в шорт-листе «матрасников» находится главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

51-летний Симеоне занимает пост наставника мадридской команды с декабря 2011 года. Срок действия трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Симоне Индзаги Диего Симеоне Маурисио Почеттино
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