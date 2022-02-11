«Атлетико» продлил контракт с сыном Симеоне

В мадридском «Атлетико» приняли решение о пролонгации сотрудничества с хавбеком Джулиано Симеоне, сыном главного тренера команды Диего Симеоне.
«Я рад подписать новый контракт с клубом. Постараюсь оправдать доверие руководства. «Атлетико» стал для меня семьей», - передает слова 19-летнего футболиста Sport.es.
Джулиано выступает в текущем сезоне за вторую команду мадридского клуба. Аргентинец отметился 12 забитыми мячами.
Симеоне-младший пополнил ряды «матрасников» осенью 2020 года, перебравшись из «Ривер Плейт».
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