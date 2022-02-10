Анелька уверен в том, что летом Мбаппе уйдёт в «Реал»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Николя Анелька не сомневается, что Килиан Мбаппе летом станет игроком «сливочных». Слухи о переходе Мбаппе в Мадрид гуляют уже давно, но стороны старательно открещиваются от них.

- Все говорят, что он уйдет в Мадрид и это случится. По своему опыту знаю, что если игрок хочет уйти, то его лучше отпустить. Если бы он хотел остаться, то подписал бы продление контракта. Поэтому я не сомневаюсь - в следующем сезоне Мбаппе будет выступать в Мадриде, - считает Анелька, слова которого приводит Marca.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, ранее он защищал цвета «Монако».