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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анелька уверен в том, что летом Мбаппе уйдёт в «Реал»

10 Февраля 2022 • 22:06 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
2.55 3.45 2.70
12.02 18:15

Бывший нападающий мадридского «Реала» Николя Анелька не сомневается, что Килиан Мбаппе летом станет игроком «сливочных». Слухи о переходе Мбаппе в Мадрид гуляют уже давно, но стороны старательно открещиваются от них.

- Все говорят, что он уйдет в Мадрид и это случится. По своему опыту знаю, что если игрок хочет уйти, то его лучше отпустить. Если бы он хотел остаться, то подписал бы продление контракта. Поэтому я не сомневаюсь - в следующем сезоне Мбаппе будет выступать в Мадриде, - считает Анелька, слова которого приводит Marca.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, ранее он защищал цвета «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Николя Анелька ПСЖ Килиан Мбаппе
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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