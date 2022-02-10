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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» готова сохранить Серхи Роберто при одном условии

10 Февраля 2022 • 11:15 Комментировать

Будущее полузащитника Серхи Роберто в каталонской «Барселоне» остается туманным. Контракт игрока истекает через полгода, и стороны до сих по не договорились о продлении сотрудничества.

Как стало известно журналистам газеты Marca, футболист может статься на «Камп Ноу», если примет условия клуба. «Сине-гранатовые» готовы подписать новый трудовой договор с 50-процентным сокращением оклада.

В настоящий момент Серхи восстанавливается после операции на травмированном бедре.

Роберто – воспитанник «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» он начал выступать с 2013 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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