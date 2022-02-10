«Барселона» готова сохранить Серхи Роберто при одном условии

Будущее полузащитника Серхи Роберто в каталонской «Барселоне» остается туманным. Контракт игрока истекает через полгода, и стороны до сих по не договорились о продлении сотрудничества.

Как стало известно журналистам газеты Marca, футболист может статься на «Камп Ноу», если примет условия клуба. «Сине-гранатовые» готовы подписать новый трудовой договор с 50-процентным сокращением оклада.

В настоящий момент Серхи восстанавливается после операции на травмированном бедре.

Роберто – воспитанник «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» он начал выступать с 2013 года.