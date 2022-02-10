Иско и «Реал» намерены расстаться в дружеской манере

Расставание полузащитника Иско и «Реала» уже практически предрешено, контракт истекает летом, и в руководстве «Реала» даже не заикаются об его продлении. Однако при этом высоко ценящий футболиста наставник Карло Анчелотти дает ему возможность наслаждаться последними месяцами в «Реале». В матче против «Гранады» Иско вышел на поле в стартовом составе и это спровоцировало немало полемики среди поклонников «Реала».

Картины Иско не испортил, хотя победу «Реалу» принесли все-таки личные качества другого испанца, врасплох «Гранаду» застал мощный удар Марко Асенсио. Однако, как сообщает Diario AS, Иско будет часто присутствовать в стартовом составе до конца сезона, ожидать, что он будет сидеть на скамейке запасных, не стоит. Там ведь есть уже Гарет Бэйл и Эден Азар.

Иско выступает за «Реал» с 2013 года, в этом сезоне он сыграл в одиннадцати матчах.