Асенсио: «Однажды Азар скажет, что не так»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио прокомментировал проблемы своего одноклубника Эдена Азара, который за несколько лет пребывания в команде так и не смог стать игроком основного состава.

«Вы должны спросить у него. Однажды Азар скажет, что не так. Он хорошо тренируется, я видел, какой он был рад, когда впервые приехал в Мадрид. Это сложная ситуация, чтобы разобраться. Безусловно, у Эдена неимоверный талант. Я верю, что он нам сильно поможет в текущем сезоне», - поделился Асенсио в разговоре с журналистами Marca.

К слову, в последнее время главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти гораздо чаще начал доверять бельгийцу игровые минуты.