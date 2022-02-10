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Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио: «Однажды Азар скажет, что не так»

10 Февраля 2022 • 00:38 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
2.55 3.50 2.65
12.02 18:15

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио прокомментировал проблемы своего одноклубника Эдена Азара, который за несколько лет пребывания в команде так и не смог стать игроком основного состава.

«Вы должны спросить у него. Однажды Азар скажет, что не так. Он хорошо тренируется, я видел, какой он был рад, когда впервые приехал в Мадрид. Это сложная ситуация, чтобы разобраться. Безусловно, у Эдена неимоверный талант. Я верю, что он нам сильно поможет в текущем сезоне», - поделился Асенсио в разговоре с журналистами Marca.

К слову, в последнее время главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти гораздо чаще начал доверять бельгийцу игровые минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Марко Асенсио
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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