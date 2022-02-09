«Реал» вскоре предложит Винисиусу новый долгосрочный контракт

Мадридский «Реал» приготовил новый трудовой договор для лидера команды Винисиуса Жуниора. Руководство «сливочных» обратится к представителям футболиста в ближайшее время, чтобы обсудить условия и детали пролонгации сотрудничества.

Такими сведениями на своих страницах поделилось испанское издание Marca. Стоит добавить, что действующее соглашение Винисиуса с клубом истекало летом 2024 года.

Также не исключается, что в контракте будут прописаны отступные, дабы обезопаситься от интереса «ПСЖ». Впрочем, сам игрок неоднократно говорил о желании провести в «Реале» долгие годы своей карьеры.