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Асенсио ожидает позитив от возможного перехода Мбаппе в «Реал»

09 Февраля 2022 • 21:47 Комментировать

Игрок мадридского «Реала» Марко Асенсио заявил, что сможет подружиться с Килианом Мбаппе после его переезда в Мадрид.

«Если он придет в наш клуб, я буду рад разделить с ним раздевалку, мы хорошо с ним поладим», - испанец делился размышлениями с AS.

Слухи о потенциальном переходе игрока «ПСЖ» Килиана Мбаппе уже давно расширили свой круг влияния и сегодня даже футболисты имеют возможность комментировать самый ожидаемый трансфер лета 2022 года. 

Иронично, что в прессе появлялись заголовки, в которых боссы парижского клуба рассматривали самого Асенсио как замену Мбаппе.

Ранее сообщалось, что француз будет получать в «Реале» рекордную зарплату.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Марко Асенсио Килиан Мбаппе
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