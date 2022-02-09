Асенсио ожидает позитив от возможного перехода Мбаппе в «Реал»

Игрок мадридского «Реала» Марко Асенсио заявил, что сможет подружиться с Килианом Мбаппе после его переезда в Мадрид.

«Если он придет в наш клуб, я буду рад разделить с ним раздевалку, мы хорошо с ним поладим», - испанец делился размышлениями с AS.

Слухи о потенциальном переходе игрока «ПСЖ» Килиана Мбаппе уже давно расширили свой круг влияния и сегодня даже футболисты имеют возможность комментировать самый ожидаемый трансфер лета 2022 года.

Иронично, что в прессе появлялись заголовки, в которых боссы парижского клуба рассматривали самого Асенсио как замену Мбаппе.

Ранее сообщалось, что француз будет получать в «Реале» рекордную зарплату.