Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Йонг покорил Хави

09 Февраля 2022 • 20:13 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг наконец-то получил железное доверие тренера.  

Нидерландский полузащитник переходил из «Аякса» в «Барселону» в 2019-м под грифом молодого гения, но до недавнего времени вызывал у тренеров и болельщиков лишь разочарование. Нестабильное место в Каталонии подтверждали слухи о том, что «блаугранас» вели переговоры по трансферу игрока с «Челси», «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед».

Но, по заявлениям Mundo Deportivo, новый тренер «Барсы» Хави Эрнандес полностью доволен де Йонгом, который выполнял все тактические требования 42-летнего специалиста.

Сегодня же Френки де Йонг может рассчитывать на безоблачное будущее в «Барселоне», выполняя важнейшие роли на тактической доске тренера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Френки де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Февраля
20:13 · Испания. Ла Лига
Де Йонг покорил Хави
19:58 · Испания. Ла Лига
Рульи: «Если Бензема и Винисиус не сыграют, нам будет намного проще»
19:38 · Англия. Премьер-лига
Фелиш предвкушает встречу с Фернандешем в Лиге чемпионов
19:18 · Испания. Ла Лига
​В «Барселоне» удивлены формой Траоре 1
19:14 · Испания. Ла Лига
Модрич планирует играть до 40 лет
18:47 · Германия. Бундеслига
​Лапорта нашёл деньги на Холанна 1 слухи
18:33 · Испания. Ла Лига
​Дани Алвес дисквалифицирован на два матча
17:57 · Испания. Ла Лига
​Бензема рискует пропустить матч с «ПСЖ»
17:40 · Италия. Серия А
​«Барселона» отказалась бороться за Кесси слухи
17:21 · Испания. Ла Лига
​«Золотой мяч» - одна из целей Фелиша
16:32 · Испания. Ла Лига
​Модрич назвал свой самый памятный момент в «Реале»
15:24 · Испания. Ла Лига
​Названа настоящая причина ухода из «Барселоны» гендиректора 1 слухи
15:05 · Италия. Серия А
Марсьяль: «Барселона» и «Ювентус» контактировали с моим агентом»
14:18 · Англия. Премьер-лига
​Артета ответил Обамеянгу
13:28 · Германия. Бундеслига
Левандовски решил, где хочет завершить карьеру - это не «Бавария» 11
Все новости
Рекомендуем