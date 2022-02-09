Де Йонг покорил Хави

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг наконец-то получил железное доверие тренера.

Нидерландский полузащитник переходил из «Аякса» в «Барселону» в 2019-м под грифом молодого гения, но до недавнего времени вызывал у тренеров и болельщиков лишь разочарование. Нестабильное место в Каталонии подтверждали слухи о том, что «блаугранас» вели переговоры по трансферу игрока с «Челси», «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед».

Но, по заявлениям Mundo Deportivo, новый тренер «Барсы» Хави Эрнандес полностью доволен де Йонгом, который выполнял все тактические требования 42-летнего специалиста.

Сегодня же Френки де Йонг может рассчитывать на безоблачное будущее в «Барселоне», выполняя важнейшие роли на тактической доске тренера.