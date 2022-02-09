Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Испании. Ла Лига

Рульи: «Если Бензема и Винисиус не сыграют, нам будет намного проще»

09 Февраля 2022 • 19:58 Комментировать

Вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи рассказал, что отсутствие Карима Бензема и Винисиуса Жуниора в предстоящем матче с «Реалом» значительно облегчит работу. Аргентинский голкипер поставил акцент на том, что бразилец и француз являются лучшими бомбардирами Ла Лиги, забив за половину сезона на двоих 29 голов.

Для Marca Рульи добавил, что даже если кто-то из основных игроков атакующих игроков не сможет сыграть, то в «Реале» обязательно найдётся качественная замена, поэтому расслабляться нельзя.

Напомним, что участие Карима Бензема в следующих матчах под большим знаком вопроса из-за травмы. Особенно сильно состояние здоровья нападающего заставляет беспокоиться тренера Карло Анчелотти в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится уже на следующей неделе.

Матч «Вильярреал» - «Реал» состоится 12 февраля на арене «Керамика».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал Карим Бензема Ла Лига Херонимо Рульи Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Февраля
20:13 · Испания. Ла Лига
Де Йонг покорил Хави
19:58 · Испания. Ла Лига
Рульи: «Если Бензема и Винисиус не сыграют, нам будет намного проще»
19:38 · Англия. Премьер-лига
Фелиш предвкушает встречу с Фернандешем в Лиге чемпионов
19:18 · Испания. Ла Лига
​В «Барселоне» удивлены формой Траоре 1
19:14 · Испания. Ла Лига
Модрич планирует играть до 40 лет
18:47 · Германия. Бундеслига
​Лапорта нашёл деньги на Холанна 1 слухи
18:33 · Испания. Ла Лига
​Дани Алвес дисквалифицирован на два матча
17:57 · Испания. Ла Лига
​Бензема рискует пропустить матч с «ПСЖ»
17:40 · Италия. Серия А
​«Барселона» отказалась бороться за Кесси слухи
17:21 · Испания. Ла Лига
​«Золотой мяч» - одна из целей Фелиша
16:32 · Испания. Ла Лига
​Модрич назвал свой самый памятный момент в «Реале»
15:24 · Испания. Ла Лига
​Названа настоящая причина ухода из «Барселоны» гендиректора 1 слухи
15:05 · Италия. Серия А
Марсьяль: «Барселона» и «Ювентус» контактировали с моим агентом»
14:18 · Англия. Премьер-лига
​Артета ответил Обамеянгу
13:28 · Германия. Бундеслига
Левандовски решил, где хочет завершить карьеру - это не «Бавария» 11
Все новости
Рекомендуем