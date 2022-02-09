Рульи: «Если Бензема и Винисиус не сыграют, нам будет намного проще»

Вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи рассказал, что отсутствие Карима Бензема и Винисиуса Жуниора в предстоящем матче с «Реалом» значительно облегчит работу. Аргентинский голкипер поставил акцент на том, что бразилец и француз являются лучшими бомбардирами Ла Лиги, забив за половину сезона на двоих 29 голов.

Для Marca Рульи добавил, что даже если кто-то из основных игроков атакующих игроков не сможет сыграть, то в «Реале» обязательно найдётся качественная замена, поэтому расслабляться нельзя.

Напомним, что участие Карима Бензема в следующих матчах под большим знаком вопроса из-за травмы. Особенно сильно состояние здоровья нападающего заставляет беспокоиться тренера Карло Анчелотти в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится уже на следующей неделе.

Матч «Вильярреал» - «Реал» состоится 12 февраля на арене «Керамика».