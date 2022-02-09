​В «Барселоне» удивлены формой Траоре

В зимнее трансферное окно Адама Траоре вернулся в ряды «Барселоны». В каталонском клубе были удивлены формой вингера, о чём рассказывает Cadena SER на своём сайте. Так, Траоре вернулся даже с меньшим процентом жира в организме, чем уезжал в 2015 году, хотя его мышечная масса существенно выросла.

Отмечается, что Адама Траоре с понедельника по четверг тренируется не только с командой, но ещё и индивидуально. Кроме того, футболист тщательно следит за своим питанием.

После возвращения в «Барселону» Адама Траоре успел провести один матч – против «Атлетико». Вингер отметился одной результативной передачей.