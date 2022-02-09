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Чемпионат Испании. Ла Лига

​В «Барселоне» удивлены формой Траоре

09 Февраля 2022 • 19:18 Комментировать (1)

В зимнее трансферное окно Адама Траоре вернулся в ряды «Барселоны». В каталонском клубе были удивлены формой вингера, о чём рассказывает Cadena SER на своём сайте. Так, Траоре вернулся даже с меньшим процентом жира в организме, чем уезжал в 2015 году, хотя его мышечная масса существенно выросла.

Отмечается, что Адама Траоре с понедельника по четверг тренируется не только с командой, но ещё и индивидуально. Кроме того, футболист тщательно следит за своим питанием.

После возвращения в «Барселону» Адама Траоре успел провести один матч – против «Атлетико». Вингер отметился одной результативной передачей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Адама Траоре
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Комментарии (1)
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NOBODY
09 Февраля 2022 в 19:31
я думал он в форме Реала приехал...
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