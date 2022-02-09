Модрич планирует играть до 40 лет

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился размышлениями касательно возраста завершения карьеры.

Хорват предположил, что последний матч он проведёт в 40 лет, допустив отклонение в несколько сезонов, рассматривая конец карьеры ранее или позже приведённой цифры.

Напомним, что в сентябре легенде сборной Хорватии исполняется 37 лет, что даёт прессе и игроку повод для размышлений касательно того, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

Также, Модрич для Sportening добавил, что если бы у него не получилось построить футбольную карьеру, он рассмотрел путь баскетболиста.