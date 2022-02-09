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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дани Алвес дисквалифицирован на два матча

09 Февраля 2022 • 18:33 Комментировать

На выходных «Барселона» обыграла «Атлетико» со счётом 4:2 в календарном матче чемпионата Испании. Каталонцы завершали игру вдесятером после удаления Дани Алвеса.

Как сообщает испанский Sport, комитет по проведению соревнований наказал Алвеса дисквалификацией на два матча. Это означает, что опытный защитник пропустит не только дерби с «Эспаньолом», но и битву с «Валенсией». Между этими играми «сине-гранатовые» будут противостоять «Наполи» в Лиге Европы. Эту игру Алвес тоже пропустит, поскольку он не был заявлен на еврокубковый турнир.

Напомним, что Дани Алвес вернулся в «Барселону» в зимнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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